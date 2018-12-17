أعلن الجيش الأميركي مقتل 62 مسلحا يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب الصومالية بغارتين جويتين، على مدينة غاندرشي الواقعة بين مقديشو وماركا، العاصمة الإدارية لإقليم شابيلي السفلى.

نقلًا عن سبوتنيك

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