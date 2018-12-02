الجيش الأميركي إنه قتل تسعة مسلحين في غارة جوية استهدفت حركة الشباب الصومالية في بلدة ليبيدي ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتشددة.

نقلًا عن صحيفه الشرق الاوسط اللندنيه