توجيه فوج حماية مجلس النواب العراقي بالتعامل المدني مع المتظاهرين وحمايتهم

أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الجمعة، على أهمية إجراء إصلاحات حكومية سريعة والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين وفق سقوف زمنية محددة وبما تنسجم مع خطورة المرحلة و تؤمن تجاوز الأزمة.

وقال الحداد في بيان “وجهنا آمر فوج حماية مجلس النواب بالتعامل المدني المسؤول مع المتظاهرين وحمايتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان، في حال وصول التظاهرات الى بناية المجلس وعدم مواجهتهم بالعنف”.

وأضاف “كما نطالب أبناءنا المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرة، وعلى المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة”.

ودعا الحداد “الحكومة الى التعامل الجدي مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الواقع الخدمي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل للشباب”، مشيرا الى أن “التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور والقوانين”، مشددا على “ضرورة تأمين سير المظاهرات بما يؤمن سلمية التظاهرة وحماية أرواح المتظاهرين”.