قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله.

وأفادت مصادر محلية في رام الله بأن قوات الاحتلال اعتقلت مالك مرار من قرية بدرس غرب المدينة، ومحمد عبد الكريم من قرية سلواد شرق المدينة، فيما اعتقلت تلك القوات طه عرموش بعد أن داهمت منزله في بيتونيا، علاوة على مداهمتها منزلي أخويه زكريا وزياد، وعبثت بمحتوياتهما.