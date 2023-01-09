الجيش الأوكرانى بعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ111 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكرانى اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 111 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، من بينهم أكثر من 590 جنديا قتلوا أمس فقط.