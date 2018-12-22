مقتل شخص خلال احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، مقتل شخص في حادث سيارة خلال احتجاج السترات الصفراء المناهض للحكومة بجنوب فرنسا.

وحشدت السلطات الفرنسية نحو 4100 شرطي، اليوم، لمواجهة الموجة السادسة من احتجاجات السترات الصفراء.

وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية إنها تتوقع تعبئة أقل، لكن الشرطة ستبقى في حالة تأهب أمني، خوفًا من اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وأضافت أن التعزيزات الأمنية في باريس هي الأقوى، حيث يحتشد بها نحو 1250 شرطيًا، ومن المقرر أن يتم دعمهم بـ12 مدرعة.