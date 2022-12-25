الأمن العراقي يعلن ضبط أحزمة ناسفة فى نينوى واصطدام سفينتين بالبصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق ، عن ضبط أحزمة ناسفة وعبوات لاصقة في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه بعد ورود معلومات من أحد المواطنين المتعاونين بوجود مواد متفجرة في أحد البيوت المتروكة في الجانب الأيمن لمحافظة نينوى، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قوة من طوارئ نينوى، ومديرية أمن وطني نينوى، ومركز شرطة الخزرج، والانتقال إلى المكان المقصود، حيث تم ضبط ثلاثة أحزمة ناسفة، وخمس عبوات لاصقة، وأجهزة موبايل من مخلفات "داعش" الإرهابي.

وفي سياق آخر، نشرت القناة مقطع فيديو يوثق اصطدام سفينتين في ميناء "أم قصر" بمحافظة البصرة، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.