مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية ونقل الموقع عن قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "خلال الساعة الماضية أطلق مسلحون فلسطينيون النار من سيارة على موقع عسكري بالقرب من مدينة نابلس".