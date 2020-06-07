إندونيسيا تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة

رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 50 وفاة جديدة بالمرض مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.