الشرطة الإسرائيلية تعتقل العشرات في تظاهرات مناهضة لنتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليل أمس السبت، عشرات المتظاهرين المناهضين لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مدينتي تل أبيب وكفر سابا.وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية المتظاهرين بالآلاف في منطقتي ديزنغزوف وهابيما في تل أبيب، وفي نقاط تظاهر أخرى.كما سجلت الشرطة مئات المخالفات للمتظاهرين بذريعة خرقهم لتقييدات التظاهر، التي أقرت يوم الخميس الماضي ويمنع خلالها تجمهر أكثر من 20 شخصًا على مسافة كيلومتر من منازلهم. وتصل قيمة كل مخالفة إلى 500 شيكل لكل متظاهر.

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب.وهتف المتظاهرون "لن نتنازل حتى يستقيل نتنياهو"، "ثروة، سلطة، عالم سفلي"، بينما تسللت عناصر خاصة من الشرطة بين المتظاهرين واعتقلت عددا منهم.وكان نتنياهو دفع حكومته إلى المصادقة على قيود الإغلاق المشدد والشامل، خلافا لمواقف جميع المسؤولين في جهاز الصحة ووزارة المالية، الذين دعوا إلى فرض قيود فقط على المناطق الموبوءة بفيروس كورونا.ويعتبر معارضو نتنياهو أنه يستغل وضع إسرائيل الوبائي لقمع مناهضيه.