أرمينيا تستدعي سفيرها في إسرائيل بسبب تزويد تل أبيب لأذربيجان بالأسلحة

أعلنت أرمينيا، اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية بيع الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.