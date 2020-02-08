الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى يصل إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الإفريقية

وصل قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي تعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، تشهد القمة تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب إفريقي.