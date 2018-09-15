ولي العهد السعودي يهنئ رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بذكرى استقلال بلاده

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.