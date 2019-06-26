برهم صالح يؤكد أن تنظيم داعش الإرهابي قد تم دحره في العراق

.كشف الرئيس العراقي في كلمته التي القاها صباح اليوم في المعهد الملكي للعلاقات الدولية تنظيم داعش الإرهابي قد تم دحره في العراق لكن أقول اننا لم ننتهي من القضاء عليه بالكامل