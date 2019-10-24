الجبير يعلن أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين بات قريبا

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس، أن "الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين بات قريبا"، وأضاف في حديث إلى صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين لإنهاء صراع على السلطة في ميناء عدن الجنوبي وشيك.

من جهة أخرى، رأى الجبير أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران، بل إن سياسة الضغوط القصوى لا تزال السبيل الوحيد لدفعها إلى طاولة المفاوضات".