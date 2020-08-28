أول صورة للقيادي الإخواني محمود عزت بعد اعتقاله

نشرت أجهزة الأمن المصرية صورة للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة، بعد القبض عليه.وقبضت قوات الأمن على عزت بإحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذها وكرا للاختباء.