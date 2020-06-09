دار الإفتاء المصرية تهاجم أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين

هاجم مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم، جماعة الإخوان المسلمين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب محاولات قلب الحقائق وتزييفها حسب قوله.

وحذر مستشار مفتي مصر من محاولات الجماعة "عثمنة التاريخ" و"تطويعه لخلق أمجاد زائفة للرئيس التركي ليظهر بأنه خليفة المسلمين وناصرهم وحفيد الفاتحين، رغم بعده كل البعد عن هذا الأمر".

‏‎وشدد على أن "هجوم وسائل الإعلام الإخوانية والتركية يأتي بعد أن كشفت الدار من خلال المؤشر العالمي للفتوى التابع لها، استخدام سلاح الفتاوي لتثبيت استبداد أردوغان في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة".

وأكد أن "وسائل الإعلام للجماعة الإرهابية في مصر والتي يبث أغلبها من تركيا وقطر لا تنفك أن تشن الهجوم تلو الآخر على مؤسسات الدولة المصرية ومن بينها دار الإفتاء بتحريف الكلام عن مواضعه مثلما فعلت مؤخرا بأن اتهمت الدار زورا بأنها تصف السلطان العثماني محمد الفاتح بالمحتل، وهو ما لم يرد في بيان دار الإفتاء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية