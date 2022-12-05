قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "Osa-AKM"، تدمر حوالي 5 أهداف أوكرانية يوميا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار المصدر، إلى أن غالبية هذه الأهداف هي من الطائرات بدون طيار التي تقوم بالاستطلاع الجوي.