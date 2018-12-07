مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق
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مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق

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العرب اليوم - مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق

حزب العمال الكردستانى
بغداد - أ ش أ

لقى ثمانية عناصر من حزب العمال الكردستاني مصرعهم اليوم الجمعة خلال قصف مواقعهم شمالي العراق

ونقل بيان لرئاسة الأركان التركية " ان الطائرات المقاتلة قصفت أمس الخميس، مواقع لحزب العمال الكردستانى في مناطق: سينات ، حفتانين، ومتينا وهاكورك شمالي العراق. 

وأشار البيان الى ان العملية العسكرية أدت الى مقتل 8 من عناصر حزب العمال وتدمير مقرات وملاجئ تابعة للحزب.

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مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق



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مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق



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