الصفدي تتصل بالحريري فور إعلان الحكومة الجديدة

علم موقع ليبانون فايلز أنه وفور اعلان مراسيم الحكومة المشكلة، واعطاء السيدة فيوليت خيرالله الصفدي وزارة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمراة، قامت الصفدي بالإتصال بالرئيس سعد الحريري شاكرة له تسميتها كوزيرة ومباركة بتشكيل الحكومة وطلبت منه تغيير اسم الحكومة لكي لا يشكل الاسم احراجاً للشباب والمرأة اللبناني، وبالفعل فقد وعد الحريري الوزيرة بمتابعة الموضوع فوراً...