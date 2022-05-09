دعت قوى الحرية والتغيير السودانية، أمس الأحد، إلى التخلي عن ما وصفته بالعنف غير المبر ضد حركة الجماهيرية.ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بيانا أصدره عقب اجتماع طارئ استعرض خلاله الرؤية حول العملية السياسية في البلاد، حيث دعا إلى الالتزام والتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

وأكد البيان ضرورة إجراء العملية السياسية "أمام مرأى الشعب و قوى الثورة كافة في شفافية تامة مع من قدموا التضحيات"، مشيرا إلى أهمية وضع إجراءات لتهيئة المناخ خالياً من العنف والاعتقالات.

وطالب البيان بالالتزام بحماية المدنيين و"تمكين الحركة الجماهيرية من المشاركة في العملية السياسية في مناخ حر وسلمي حتى تؤدي العملية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق أهداف الثورة".

وحول قضية المعتقلين، أكد البيان أنها في مقدمة الأجندة الداخلية والخارجية لقوى الحرية والتغيير التي تعمل مع العديد من الجهات لإطلاق سراحهم .وأعلن البيان تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصل من العملية السياسية استنادا على الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير/كانون الثاني 2022، والتي تم تقديمها لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي (اليونتامس) في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022، ليتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ومن ثم إعلانه للجميع.