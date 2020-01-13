بدء محادثات تسوية الأزمة الليبية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلي الوفدين الليبيين، الذين وصلا إلى موسكو صباح اليوم الاثنين، انضما إلى المحادثات مع ممثلين عن الجانيين الروسي والتركي لتسوية الأزمة الليبية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "وفقا للاتفاق الذي تم الوصل إليه في اسطنبول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، انطلقت في وزارة الخارجية الروسية اليوم محادثات بين وزيري الخارجية سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو حول تسوية الأزمة الليبية، وانضم إليهما ممثلو طرفي الصراع في ليبيا".

وكانت الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق اليوم بأن هناك لقاء سيجمع بين قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا.