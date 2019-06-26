الرئيس العراقي برهم صالح يؤكد على أهمية علاقاته مع الدول الغربية وبريطانيا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح في بريطانيا على أهمية علاقاته مع الدول الغربية وبريطانيا ويصف التحول في العراق منذالعامً ٢٠١٣ يسير الى الى الإمام رغم كل التحديات والحروب والإرهاب الذي عصف في البلاد .