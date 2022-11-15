3 قتلى بعملية طعن قرب مستوطنة أريئيل في شمال الضفة الغربية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن فلسطينيين اثنين نفذا عملية طعن قرب مستوطنة أريئيل، بشمال الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن شابين فلسطينيين نفذا عملية الطعن قرب محطة للوقود في منطقة مستوطنة أريئيل، أسفرت عن 3 إصابات خطرة، وواحدة ميؤوس منها كما تم إطلاق النار على أحد المنفذين في المكان، فيما تمكن الثاني من الانسحاب. إلا أنه وخلال مطاردة المنفذ الثاني الذي كان يقود سيارة، اصطدم بعدة سيارات، ثم تمكن الجيش من إطلاق النار عليه.