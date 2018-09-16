القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وبيت لحم .

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت مواطنين فلسطينيين من بلدة عزون ، ومدينة قلقيلية، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما ، فيما اعتقلت مواطنين فلسطينيتين من مدينة بيت لحم بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهم.