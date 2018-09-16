القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وبيت لحم .
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت مواطنين فلسطينيين من بلدة عزون ، ومدينة قلقيلية، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما ، فيما اعتقلت مواطنين فلسطينيتين من مدينة بيت لحم بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهم.
GMT 20:34 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرمصادر للعربية تؤكد ان السلطات الجزائرية تمنع سفر قيادات عسكرية وأمنية سابقة
GMT 14:33 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبر«الجنايات» تقرر حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين في قضية «التلاعب بالبورصة»
GMT 14:17 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرالرئيس السيسي يرأس اجتماعًا للمجلس الاعلي للقوات المسلحه
GMT 11:35 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرجنايات القاهرة تأمر بتوقيف علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"
GMT 16:14 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرفي حركة الجهاد الاسلامي في قطاغ غزة خالد البطش يؤكد أن تصفية فلسطين لن تمر والمقاومة خيار شعبنا للدفاع عن حقوقنا
جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
أرسل تعليقك