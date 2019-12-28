مقتل شخصين بإطلاق النار في هيوستن الأمريكية

قُتل شخصان وأُصيب 6 آخرون بإطلاق نار في مدينة هيوستن الأمريكية، اليوم السبت، وقال شريف المقاطعة، هاريس إد غونزاليس، إن مجهولين فتحوا النار أثناء تصوير مجموعة من الشباب فيديو قصير.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، وفي وقت سابق اليوم لقي شخص مصرعه في حادث مشابه بإطلاق نار وقع داخل مركز تجاري، في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.