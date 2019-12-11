6 قتلى بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأميركية
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6 قتلى بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأميركية

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العرب اليوم - 6 قتلى بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأميركية

الشرطة الأميركية
واشنطن ـ العرب اليوم

قال مسؤولون إن ستة أشخاص بينهم شرطيان قتلوا في حادث إطلاق نار في محيط متجر في نيوجيرسي مما أدى إلى إغلاق أمني للمدارس في أنحاء المنطقة.

ووفقاً لتقارير أوردتها وسائل إعلام محليّة، فقد بدأ إطلاق النار عندما اقترب شرطي كان يحقّق في جريمة قتل من متجر البقالة الذي يقع قرب كنيس ومدرسة.

ولم ترد في الحال أي معلومات رسمية عن أسباب إطلاق النار الذي بدأ في منتصف النهار واستمرّ لأكثر من ساعتين.

وقال رئيس بلدية مدينة جيرسي سيتفن فولوب في مؤتمر صحفي إن هناك عددا من القتلى داخل المتجر حيث وردت أنباء عن تحصن المشتبه بهم وتبادلهم إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون في مواجهة استمرت ساعات.

وقالت الشرطة إن عنصرها الذي قتل تعرض لإطلاق نار في مقبرة باي فيو على يد مشبوهين فرا بعد ذلك إلى محل بقالة يهودي عند تقاطع شارعي مارتن لوثر كنغ وويلكنسون.

وعندما وصلت الشرطة إلى السوبر ماركت، فتح المشتبه بهما النار على قوات الأمن.

وأعلن فولوب في مؤتمر صحفي، أن عددا غير معروف من الأشخاص لقوا مصرعهم داخل محل البقالة حيث كانوا عندما هرب إليه المشتبه بهما. وبعد فترة من المواجهات، غادر مسلح واحد البقالة وواصل إطلاق النار باتجاه قوات الأمن التي طوقت المكان. وأصيب شرطيان بطلقات نارية.

وتوجهت فرق التدخل السريع إلى الموقع حيث قامت الشرطة الأميركية بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي توجه عناصره إلى الموقع.

وأكد حاكم الولاية، فِل مورفي، أن عددا من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح خلال إطلاق النار، من دون أي يكشف عن عددهم.

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6 قتلى بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأميركية 6 قتلى بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأميركية



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