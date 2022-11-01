حثت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين الثلاثاء، المجر وتركيا على الموافقة على طلب بلادها الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "عاجلاً وليس آجلاً". وقالت إنه سيكون "من الأهمية بمكان أن توافق المجر وتركيا على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بشكل عاجل وليس في وقت لاحق".