الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.

وأكد الرزاز أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود، بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها".