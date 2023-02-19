الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال يواصلون العصيان لليوم السادس على التوالى

واصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، العصيان الجماعي، لليوم السادس على التوالي، ردا على شروع إدارة السجون في تطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، للتضييق على الأسرى.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه - في تصريح صحفي - إن الحركة الأسيرة قررت اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردًا على خطوات "العصيان" التي نفّذوها رفضا لإعلانها البدء في تطبيق إجراءات المتطرف بن جفير.