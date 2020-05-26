ماليزيا تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7417 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 5979 حالة بعد تسجيل 34 حالة جديدة، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.