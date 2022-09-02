اشتباكات بين الشرطة ونقابات أمنية في تونس

فضت الشرطة التونسية اعتصامات واحتجاجات نقابات أمنية، ليل الخميس على الجمعة، بالغاز المسيل للدموع.

ونصبت عناصر أمنية نقابية منذ أيام خيام للاعتصام ضد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، لحل الأنشطة النقابية ودعوته لإبقائها بصبغة اجتماعية وفي هيكل موحد، وهو ما يرفضه المعتصمون.