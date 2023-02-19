مقتل 4 أشخاص بحادث إطلاق نار في ولاية تكساس

أفادت الشرطة بمدينة غالينا بارك بولاية تكساس الأمريكية بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس السبت بالمدينة.

وحسب موقع روسيا اليوم، كتب ضابط الشرطة هاريس إيد غولسالس في تغريدة على "تويتر" أن الضحايا الأربعة تم قتلهم على الفور في المكان. وأضاف أن قيادة الشرطة المحلية توجهت إلى مكان الحادث.

وتابع أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.