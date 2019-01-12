ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت أن رئيس ديوان المظالم بالجيش الإسرائيلي "مفوض الشكاوى" المنتهية ولايته اللواء احتياط اسحاق بريك، كذب تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالأمس حول استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب وحذر من وجود تقصير خطير جدًا في استعدادات الجيش لخوض حرب مستقبلية وفي قدرته على نقل القوات بسرعة إلى ساحة المعركة.

وبحسب القناة الإسرائيلية قال بريك، إن تقليص عدد العساكر النظاميين وتخفيض مدة الجندية للذكور تسبب أيضًا بإحداث فجوة غير قابلة للردم بين المهام المطلوبة وعدد القوات.

واعتبر بريك أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه رئيس الأركان المنتهية ولايته جادي أيزنكوت، هو أنه لم يركز على شؤون الإدارة والرقابة والمتابعة حول الفعاليات الميدانية وبإخراج الخطة المتعددة السنوات لتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات إلى حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن قادة كبار في الجيش الإسرائيلي بينهم ضباط برتب ميجر جنرال أقروا له أن الوضع سيء إلا أنهم يخشون التحدث عن ذلك على الملأ.

وتعقيبًا على ذلك، انتقد عضو الكنيست الإسرائيلي أليعازر شتيرن، من حزب "يش عتيد"، تصريحات بريك، قائلًا إنه "ألحق أذى جسيمًا بإسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يجعل مساهماته الجمة أجل الدولة في مهب الريح