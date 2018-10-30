رئيس الحكومة اليمنيه والوزراء يصلون مطار عدن

وصل رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك ووزرائه صباح اليوم الثلاثاء مطار عدن الدولي قادمين من الرياض. وبحسب المصادر فإن الحكومة وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها من على الأرض اليمنية وبصورة دائمة