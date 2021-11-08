الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق وكالة "رويترز".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر اكتفت بتعريفه بأنه "حكومي" أن الحكومة رفعت استقالتها قبل قليل، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.