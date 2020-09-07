خبير عسكري يكشف مخطط اسرائيل لاستهداف مصر

أكد اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر لازالت مستهدفة من إسرائيل، رغم اتفاقية السلام بين الدولتيبن عام 1979 وقال الغباري في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "إسرائيل تضع على موقع وزارة الخارجية خريطة تضم دولتها المزعومة وتبدأ من العريش المصرية إلى نهر الفرات في العراق".