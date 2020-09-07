الخارجية الإيرانية تعلن أن الإمارات ارتكبت أخطاء استراتيجية باتفاق التطبيع مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الإمارات ارتكبت أخطاء استراتيجية باتفاق التطبيع مع إسرائيل وأضاف المتحدث أنه لا يمكن للإمارات شراء الأمن من خارج المنطقة.