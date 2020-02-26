تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادًا لنقل جثمان حسني مبارك

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، لقطات خاصة من أمام مقابر عائلة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تم تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر.

وأكد مراسل البرنامج، أنه من المقرر أن تخرج الجنازة العسكرية من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وينقل إلى المقابر بالطائرة، ومن ثم تتم مراسم الدفن داخل مقبرة العائلة، وأوضح أنه يوجد استعدادات وتجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار والمعزين، كما تم فتح المقبرة حيث أن المقبرة بها غرفتان ومساحتها تصل إلى ألف متر، ويشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس.

ورحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ92 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض، ويتم تشييع جثمانه من مسجد المشير، ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.