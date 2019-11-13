هدد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو الكابينيت يوفال شتاينتش اليوم الأربعاء، بتوسيع دائرة الهجمات في قطاع غزة، "إذا لم تجبر حركة "حماس" الفصائل على وقف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل".

وقال شتاينتش في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لا أستبعد إطلاق مزيد من الصواريخ على منطقة غوش دان، نحن في معضلة صعبة للغاية، وإذا لم تنه "حماس" إطلاق الصواريخ سنوسع الهجمات، والعملية البرية هي من ضمن خيارتنا".

من جانبه، توقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، أن يستمر التصعيد الحالي في غزة عدة أيام أخرى.

وقتل17 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على عدة مواقع في قطاع غزة، على خلفية اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

ومنذ أمس الثلاثاء، أطلق حوالى 220 صاروخا من غزة نحو إسرائيل دون التسبب بسقوط قتلى، حسب آخر حصيلة للجيش الإسرائيلي الذي قال إنه اعترض 90% من هذه الصواريخ

