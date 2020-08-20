مقتل 5 أشخاص إثر حريق بدار السلام مصر

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع الجمهورية بـ دائرة قسم دار السلام، وعلى الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء وتبين أثناء محاصرة النيران مصرع 5 أشخاص خنقا داخل الشقة ، تم اخطار المباحث للمعاينة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .