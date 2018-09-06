المالكي يصرح أن ميليشيات الحوثي تتبع النهج الإيراني في عدم الجدية بأي محادثات

صرح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تتبع النهج الإيراني في عدم الجدية بأي محادثات

كما أكد المالكي أن التحالف العربي أعطى تصريح لطائرة ميليشيات الحوثي المتوجهة إلى محادثات جنيف

وقال المتحدث باسم التحالف العربي أن ميلشيات الحوثي ليس لديها أي قرار فيما يتعلق بالجوانب السياسية والتحركات العسكرية