314 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة بالبحرين

سجلت وزارة الصحة في البحرين، 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة واحدة.

وأعلنت الوزارة في بيان عن تعافي 280 حالة إضافية جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و606 أشخاص.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة منها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت وزارة الصحة أن حالة الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 78 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).