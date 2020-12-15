وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد19
آخر تحديث GMT10:16:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19

وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر
واشنطن - العرب اليوم

تلقى وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، كريستوفر ميلر، الإثنين، جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19، في خطوة قام بها أمام عدسات المصورين لتشجيع مواطنيه على أن يحذوا حذوه وحقنت الممرضة ميلر في أعلى ذراعه اليسرى، بينما جلس هو أمام عدسات المصورين في مستشفى والتر ريد العسكري بضواحي واشنطن وعلق الوزير بالإنابة ممازحا، "هل هذا كل شيء؟ بالله عليك! هذا لم يكن مؤلما على الإطلاق" وبذلك أصبح ميلر من أوائل الأمريكيين الذين يتلقون لقاحا مضادا لكوفيد-19، في خطوة تندرج في مستهل حملة تطعيم واسعة النطاق في أنحاء البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، والذي تخطى عدد المتوفين فيه بالوباء عتبة الـ300 ألف شخص.

وكان البنتاغون أعلن الأسبوع الماضي أنه حتى وإن كانت الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 ستخصص في المقام الأول لطواقم الطبابة العسكرية، فإن الوزير وكبار ضباط الجيش "سيتلقون اللقاح طوعا، بطريقة علنية جدا، للتوعية بشأن فعالية اللقاح وسلامته" وبالإضافة إلى ميلر سيتلقى اللقاح كل من نائبه ديفيد نوركويست، ورئيس الأركان الجنرال مارك ميلي، وسائر الجنرالات أعضاء هيئة رئاسة الأركان المشتركة.

وحملة التحصين ضد كوفيد-19 التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة تستهدف في مرحلتها الأولى مقدّمي الرعاية الصحية الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونزلاء دور رعاية المسنين والعاملين فيها ومن المقرّر أن يتمّ توزيع ثلاثة ملايين جرعة لقاح بحلول الأربعاء، في حين أن الهدف المحدد هو تلقيح 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر الجاري، ونحو مئة مليون قبل نهاية مارس القادم وبدأت هذه الحملة الإثنين في نفس اليوم الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف وفاة بكوفيد-19.

المصدر: أ ف ب

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد19 وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد19



أخبار ذات صلة

GMT 09:33 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

مظاهرات حاشدة في مقديشو ضد فرماجو
العرب اليوم - مظاهرات حاشدة في مقديشو ضد فرماجو

GMT 09:22 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

اندلاع نيران في أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني
العرب اليوم - اندلاع نيران في أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني

GMT 09:15 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية
العرب اليوم - انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

GMT 09:08 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

كونتي يؤكد المحاكمة في قضية ريجيني ستتوصل إلى حقائق "صادمة"
العرب اليوم - كونتي يؤكد المحاكمة في قضية ريجيني ستتوصل إلى حقائق "صادمة"

GMT 08:39 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

أمير الكويت يؤكد لم يعد هناك متسع لهدر الوقت في افتعال الأزمات
العرب اليوم - أمير الكويت يؤكد لم يعد هناك متسع لهدر الوقت في افتعال الأزمات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت موضة الفساتين اليومية المشرقة بالتدرجات الفاتحة

أجمل إطلالات بريانكا شوبرا بـ"الملابس المريحة" بعد خبر حملها

واشنطن ـ العرب اليوم

باتت إطلالات بريانكا شوبرا حديث الساعة خصوصا بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حملها نتيجة ظهورها الأخير برفقة زوجها، ففاجأت إطلالات بريانكا شوبرا متابعيها ومعجبيها بوزنها الزائد واختيارها الملابس المريحة والتي لا تحدد بطنها، وفي ظل عدم التأكيد أو النفي من قبل بريانكا شوبرا، نتوقف عند أجمل إطلالاتها المريحة التي اختارتها في ساعات النهار، بعد خبر حملها بمولودها الأول. إطلالات بريانكا شوبرا تجعلها متألقة بأجمل الملابس اليومية المريحة التي تتألق بها بأسلوب كاجوال وشبابية. ولفتنا في إطلالات بريانكا شوبرا اختيارها موضة الفساتين اليومية المريحة والمشرقة بالتدرجات الفاتحة وألوان الباستيل خصوصاً التصميم الذي اختارته بالقماش المخملي والطويل. كما اتجهت إطلالات بريانكا شوبرا الى انتقاء موضة الفستان الأزرق المزخرف وال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:47 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النصائح لتنسيق البليزر الملون على طريقة مدوّنات الموضة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح لتنسيق البليزر الملون على طريقة مدوّنات الموضة تعرّفي عليها

GMT 03:12 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

8 فنادق سياحية في بودابست موصى بها 2020
العرب اليوم - 8 فنادق سياحية في بودابست موصى بها 2020

GMT 03:00 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

أمور لا تغفلها عند اختيار ديكور الجدران والأسقف بالرخام والزجاج
العرب اليوم - أمور لا تغفلها عند اختيار ديكور الجدران والأسقف بالرخام والزجاج

GMT 00:20 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يؤكّد أنّ وزير العدل الأميركي سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد
العرب اليوم - ترامب يؤكّد أنّ وزير العدل الأميركي سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

GMT 04:34 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

إعلامية لبنانية تخسر توأمها بسبب استهتار طبيبها وتسرد قصتها المؤلمة
العرب اليوم - إعلامية لبنانية تخسر توأمها بسبب استهتار طبيبها وتسرد قصتها المؤلمة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:45 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار.. على ظهر حمار!!
العرب اليوم - أفكار.. على ظهر حمار!!

GMT 21:28 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

الصين تحقق تفوقا عالميا في مجال الكمبيوتر الكمي
العرب اليوم - الصين تحقق تفوقا عالميا في مجال الكمبيوتر الكمي

GMT 07:07 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن الهدف الوصول إلى مليون شركة
العرب اليوم - وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن الهدف الوصول إلى مليون شركة

GMT 04:32 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 مطاعم سياحية في جنيف موصى بزيارتها خلال 2020
العرب اليوم - أفضل 10 مطاعم سياحية في جنيف موصى بزيارتها خلال 2020

GMT 21:36 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

علماء الكيمياء يحولون الغاز الطبيعي إلى مادة صلبة
العرب اليوم - علماء الكيمياء يحولون الغاز الطبيعي إلى مادة صلبة

GMT 00:11 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان تُطلق خطة لتحقيق 3 أهداف
العرب اليوم - بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان تُطلق خطة لتحقيق 3 أهداف

GMT 02:25 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" مع أزمة انقطاع السياحة
العرب اليوم - الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" مع أزمة انقطاع السياحة

GMT 19:26 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

توقيع مذكرة تفاهم بين منطقة المدينة المنورة والبرنامج الوطني "مشروعات"
العرب اليوم - توقيع مذكرة تفاهم بين منطقة المدينة المنورة والبرنامج الوطني "مشروعات"

GMT 01:09 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

أكبر مواجهة قضائية تنتظر عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
العرب اليوم - أكبر مواجهة قضائية تنتظر عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

GMT 03:19 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أسلوب جينفير لوبيز البارع في ارتداء البذلات الرسمية
العرب اليوم - تعرفي على أسلوب جينفير لوبيز البارع في ارتداء البذلات الرسمية

GMT 23:16 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

البنك الدولي يُوافق على إقراض المملكة المغربية 400 مليون دولار
العرب اليوم - البنك الدولي يُوافق على إقراض المملكة المغربية 400 مليون دولار

GMT 01:06 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

شاومي في الهند تحضر لتقديم مفاجأة جديدة لمحبي أجهزتها
العرب اليوم - شاومي في الهند تحضر لتقديم مفاجأة جديدة لمحبي أجهزتها

GMT 01:21 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

أجمل إطلالات الشتاء باللون الأبيض المستوحاة من ريا أبي راشد
العرب اليوم - أجمل إطلالات الشتاء باللون الأبيض المستوحاة من ريا أبي راشد

GMT 04:00 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

الاتحاد الأوروبي يُلزم شركات صناعة البطاريات بنسب مستهدفة
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يُلزم شركات صناعة البطاريات بنسب مستهدفة

GMT 22:11 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

هيونداي تكشف عن منصتها الكهربائية (E-GMP) الجديدة من كيا موتورز
العرب اليوم - هيونداي تكشف عن منصتها الكهربائية (E-GMP) الجديدة من كيا موتورز

GMT 05:30 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل موديلات حقائب اليد التي لا غنى عنها في شتاء 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفضل موديلات حقائب اليد التي لا غنى عنها في شتاء 2021 تعرّفي عليها

GMT 03:33 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث
العرب اليوم - صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث

GMT 03:38 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

سوار ذكي يحول ساعات آبل لأدوات تصوير وتواصل عبر الفيديو
العرب اليوم - سوار ذكي يحول ساعات آبل لأدوات تصوير وتواصل عبر الفيديو

GMT 03:39 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

عارضة مصرية تثير الجدل بـ"أهرامات سقارة" ووزارة الآثار ترد
العرب اليوم - عارضة مصرية تثير الجدل بـ"أهرامات سقارة" ووزارة الآثار ترد

GMT 06:56 2020 الخميس ,20 آب / أغسطس

الصحة المصرية تُحذر من التأخر في إجراء فحص كورونا
العرب اليوم - الصحة المصرية تُحذر من التأخر في إجراء فحص كورونا

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 02:47 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

أستون مارتن تعلن سعر أيقونتها الجديدة "فانتاج رودستر"
العرب اليوم - أستون مارتن تعلن سعر أيقونتها الجديدة "فانتاج رودستر"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab