السفير الروسي في القاهرة يعلن أمريكا تستفز إيران لمواجهة عسكرية والدول العربية أول المتضررين

أعرب السفير الروسي لدى القاهرة، اليوم الخميس، عن احترام موسكو الكبير لرأي دول الخليج بشأن إيران وأكد السفير الروسي، وفق تصريحات له نقلتها شبكة العربية، أن روسيا لا ترى أي مبرر لمواصلة الحظر على إيران وأوضح السفير الروسي أنه من الأفضل التحدث مع إيران وليس محاربتها؛ مشيرا إلى أن أوروبا "تشاركنا الرأي في محاورة إيران" وأكد السفير على أهمية إجراء حوار بين دول المنطقة، معربا عن ترحيب روسيا بإدارة الحوار لحل الخلافات.