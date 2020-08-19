بومبيو يؤكد سنحمل الصين وروسيا المسئولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات أممية على إيران
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بومبيو يؤكد سنحمل الصين وروسيا المسئولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات أممية على إيران

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العرب اليوم - بومبيو يؤكد سنحمل الصين وروسيا المسئولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات أممية على إيران

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
واشنطن - العرب اليوم

بومبيو يؤكد سنحمل الصين وروسيا المسئولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات أممية على إيران

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بومبيو يؤكد سنحمل الصين وروسيا المسئولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بومبيو يؤكد سنحمل الصين وروسيا المسئولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات أممية على إيران



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