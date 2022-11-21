قتلى وجرحى في حادث قطار شرق الهند

لقى ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان بجروح خطيرة، جراء حادث قطار بولاية أوديشا بشرق الهند، اليوم الاثنين. وقالت وسائل إعلام هندية إن الحادث وقع في محطة للسكك الحديدية بالقرب من مدينة جاجبور، حيث خرجت 8 عربات من قطار الشحن عن القضبان. وتسبب الحادث باصطدام القطار بقاعة الانتظار، حيث كان هناك عدد كبير من الركاب.