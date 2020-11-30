أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن إيران كانت تعلم بمكان اغتيال زادة ولكنها لم تأخذ الأمر جديا

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، أن إيران كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه وقال شمخاني للتلفزيون الايراني: "الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال، في ذات الموقع الذي اغتيل فيه" وأضاف: "لكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله".