

أصدر جيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بيانًا، أكد فيه عن دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدور المصري في إحلال التهدئة بغزَّة، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مصالحة.

وقال جرينبلات في البيان: إنَّ إدارة ترامب تدعم بقوة جهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق لاستعادة الهدوء في غزة وتمكين للسلطة الفلسطينية لتتحمل مسؤولياتها بالكامل.

وأردف أنَّ السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا من الحل بخصوص فلسطينيي غزة والفلسطينيين ككل، مضيفًا: "إذا لم يكن كذلك، فسيملأ الفراغ آخرون".

وتابع البيان: "لقد عانى سكان غزة، والإسرائيليون في المنطقة المحيطة بغزة، لفترة طويلة جدًا، لقد حان الوقت لأن تقود السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني - جميع الفلسطينيين - إلى مستقبل أفضل".