أصدر جيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بيانًا، أكد فيه عن دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدور المصري في إحلال التهدئة بغزَّة، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مصالحة.
وقال جرينبلات في البيان: إنَّ إدارة ترامب تدعم بقوة جهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق لاستعادة الهدوء في غزة وتمكين للسلطة الفلسطينية لتتحمل مسؤولياتها بالكامل.
وأردف أنَّ السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا من الحل بخصوص فلسطينيي غزة والفلسطينيين ككل، مضيفًا: "إذا لم يكن كذلك، فسيملأ الفراغ آخرون".
وتابع البيان: "لقد عانى سكان غزة، والإسرائيليون في المنطقة المحيطة بغزة، لفترة طويلة جدًا، لقد حان الوقت لأن تقود السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني - جميع الفلسطينيين - إلى مستقبل أفضل".
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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