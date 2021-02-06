كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تستفيق أحيانا من النوم في منتصف الليل، وتفكر بالأزمة الصحية وكيفية إدارتها.

وقالت ميركل، في مقابلة مع قناة "ار تي إل" الألمانية، "أستفيق أحياناً خلال الليل وأفكر بكل ما يجري.. إنها مرحلة صعبة بالنسبة لي أيضا لأنه علينا التفكير جيدا، أعيد كل شيء في رأسي في كافة الاتجاهات قبل أن أتخذ قرارا، هذا يقلقني فعلاً".

وأضافت: "أجد صعوبة في الانقطاع عما يجري هذه الأيام"، معربة عن أملها في "أن يسمح انخفاض أعداد إصابات كورونا في ألمانيا بفتح المتاجر ولا سيما صالونات الشعر".

واعتبرت المستشارة الألمانية، خلال المقابلة، أنه ينبغي تقبّل واقع إغلاق صالونات تصفيف الشعر والتعايش مع الشعر الأبيض، مؤكدة أنها ستفرح كثيراً حينما سيتمكن مصففو الشعر من العمل من جديد.

وأعلن معهد روبيرت كوخ لمكافحة، أمس الجمعه، ظهور مزيد من متغيرات (طفرات) كورونا في معظم الولايات الألمانية، مٌبديا قلقه من الوضع. فيما حذر وزير الصحة الألماني، من رفع الإغلاق، داعيا إلى مراعاة مبدأ التناسبية خلال الخروج من الإغلاق المرتبط باحتواء جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، بواقع 10485 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى مليونين و 275394 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات حتى الآن 61286 بعد تسجيل 689 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.